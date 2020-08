Tesla: Poučenie z Bitcoinu ?

Cena akcií spoločnosti Tesla má za sebou obrovský rast. Z marcových miním vzrástla ich cena na viac ako štvornásobok. Dnes by som sa chcel pozrieť na to, či je tento rast opodstatnený a či je možné ho racionálne zdôvodniť.

Modelová rada

Tesla aktuálne predáva 4 modely svojich elektrických vozidiel. Jedná sa o luxusný model S, cenovo dostupnejší model 3, rodinný model X a menšiu rodinnú verziu Y. V budúcnosti príde ešte veľmi zaujímavý model s karosériou pickup nazvaný Tesla Cybertruck a ťahač Tesla Semi.

Modelový rad

Zaradenie do S&P

Tesle sa podarilo dosiahnuť veľký miľník. Vďaka zisku v tomto kvartáli dosiahla métu štyroch po sebe idúcich kvartálov v zelených číslach. Tento pozitívny výsledok vytvára priestor na jej zaradanie do najpopulárnejšieho akciového indexu S&P 500. Firma bola doteraz iba súčasťou technologického indexu NASDAQ. Zaradenie do S&P 500 pomôže akciám Tesly hneď dvoma spôsobmi. Prvým je fakt, že by bolo nutné pre fondy dokupovať akcie spoločnosti, pokiaľ chcú reflektovať zloženie indexu. Toto prvotné dokupovanie sa odhaduje na 25 miliónov akcií a cca 40 miliárd dolárov dodatočného dopytu. Od tohto momentu, bude ďalej pomáhať cene akcií to, že každý jeden investor investujúci do indexu S&P 500, kúpi aj malú časť akcií spoločnosti Tesla, čo je druhý a dlhodobejší benefit. Na prvý pohľad sa to nemusí zdať ako veľká pomoc, no v dnešných časoch rastu pasívneho investovania by to mohlo akciám dodať určitú cenovú stabilitu. Na druhú stranu, toto môže byť asi veľmi ťažko dôvod na rast rádovo v stovkách percent.

Budúcnosť

Na tvrdení, že Tesla je najinovatívnejšou automobilkou v poslednom desaťročí sa asi zhodne väčšina z nás. Na to, aby rástla aj v budúcnosti nesmie zaspať na vavrínoch, ale pokračovať v inováciách v čo najrýchlejšom možnom tempe. Poďme sa pozrieť na niektoré kľúčové inovácie v budúcnosti.

Tesla Semi – Tesla plánuje rozšíriť paletu modelov aj o nákladné automobily a predávať tiež ťahač pod názvom Tesla Semi.Tento ťahač bude mať dojazd približne 800-900 kilometrov na jedno nabitie a počet vyrobených kusov môže byť až 100 000 ročne. Veľmi zaujímavý je aj spôsob, akým sa firme darí získavať prostriedky na svoje fungovanie. Ľudia si môžu vopred zarezervovať tento model pre seba, no musia zaplatiť depozit rádovo v tisícoch dolárov. Takéto depozity predstavujú pre firmu v podstate voľné prostriedky, ktoré môže použiť na svoje fungovanie, bez toho, že by za ne dodala svoj produkt. Produkt za takto získané peniaze dodá až niekedy v budúcnosti.

Tesla Semi Truck

Autonómne taxíky – Toto je z pohľadu biznisu veľmi zaujímavá myšlienka. Vaša Tesla by mohla v budúcnosti slúžiť ako autonómne taxi. Predstava, že vaše auto pracuje za vás, zatiaľ čo vy spíte, je veľmi zaujímavá. Samozrejme, kým sa niečo podobné dostane do reálneho života, môže trvať ešte dlhé roky. Bude potrebné vyvinúť dokonalejšie autonómne jazdné systémy a taktiež získať povolenie od vlády, prípadne ďalších regulátorov v každej jednej krajine. Taktiež je tu riziko protestov zo strany taxikárov – spomeňme si, čo sa dialo pri príchode firmy Uber na Slovensko a do ďalších okolitých krajín. Tesla si plánuje účtovať 25 až 30% zo ziskov od majiteľov ako svoj podiel. V budúcnosti by takto mohla mať stotisíce, možno aj milióny nezávislých „pracovníkov“, ktorí by neúnavne zarábali jednak pre svojho majiteľa, ale aj pre samotnú firmu.

Gigafactory Berlin – Podľa samotnej Tesly sa bude jednať o najpokrokovejšiu vysokokapacitnú výrobnú linku pre elektromobily na svete. Prvý model, ktorý sa tu bude vyrábať bude podľa všetkého model Y vrátane batérií a elektromotorov. Ďalší model, ktorý by mal časom pribudnúť je model 3. Celková výrobná kapacita v plnej prevádzke by mala byť až 500 000 automobilov ročne. V prípade, ak sa podarí úspešne ukončiť tento projekt, mali by sa firme výrazne znížiť náklady spojené s dodávaním áut do Európy.

Tesla Gigafactory Berlin

Pozícia na trhu a konkurencia

Podľa priestoru, ktorý sa dostáva Tesle v médiách vďaka jej zakladateľovi Elonovi Muskovi, by sa mohlo zdať, že je to jediná firma, ktorá vyrába elektrické automobily. No opak je pravdou. Konkurencia začína vyvíjať čím ďalej, tým väčšie úsilie dorovnať, ba až prekonať Teslu vďaka novým modelom. Do tohto ťažkého boja sa v poslednom období pustilo Audi so svojím modelom e-tron a napríklad aj Mercedes so svojím EQC. Samozrejme sú tu mnohé ďalšie elektromobily ako napríklad Nissan Leaf alebo Volkswagen e-Golf.

Podiel Top 5 firiem na trhu s elektromobilmi

Podľa stránky ev-sales.com mala Tesla 28-percentný podiel na trhu čistých nehybridných elektromobilov v druhom kvartáli tohto roka. Na druhom mieste je koncern Renault Nissan, na treťom VW Group (sem patrí aj Audi), štvrté miesto obsadil čínsky BYD a piatu priečku obsadil koncern Hyundai - Kia. Z tejto tabuľky vyplýva jasná dominancia Tesly, ale tiež aj to, že môže byť veľmi ťažké tento podiel navyšovať. Veľké koncerny ako Hyundai-Kia alebo VW Group si môžu dovoliť predávať elektromobily za nižšiu cenu a dotovať ich z predaja klasických áut so spaľovacími motormi a takto jednoducho zobrať časť trhového podielu Tesle.

Veľký konkurenčný tlak v tomto odvetví pôsobí na marže v celom automobilovom priemysle, ktoré sa pohybujú na nízkych percentuálnych úrovniach. To bude z dlhodobého pohľadu držať ziskovosť Tesly pri zemi a nedovolí jej raketovo rásť ako v prípade technologických spoločnosti (napríklad Facebook alebo Microsoft).

Ďalším typickým znakom pre odvetvie automobilového priemyslu sú vysoké náklady na výstavbu nových alebo modernizovanie už existujúcich továrni a taktiež veľké výdavky spojené s novým vývojom. Automobilový priemysel jednoducho nie je odvetvie, v ktorom sa dá ľahko a dlhodobo presadiť.

Aktuálne ocenenie

Poďme sa spolu pozrieť na tvrdé čísla. Porovnáme si podiel zisku k cene akcie pomocou známeho, investormi často používaného ukazovateľa Price to Earnings (Zisk na akciu). Tento ukazovateľ nám v skratke povie, koľko platíme za zisk danej spoločnosti. Zisk na akciu bol za posledné 4 kvartály 1,93 amerického dolára a cena akcie je aktuálne v deň písania (9.8.2020) 1452 amerických dolárov. Ukazovateľ PE nám teda ukáže výsledok 752 (1452 dolárov pri zisku 1,93 => 1452/1,93). Pre vysvetlenie, každý jeden dolár, ktorý vyprodukuje Tesla nás dnes stojí 752 dolárov. Fanúšikovia Tesly sa často snažia argumentovať tým, že Tesla nie je len priemyselná spoločnosť ako jej konkurenti medzi automobilkami. Jedná sa viac o technologickú spoločnosť, ktorej autá plnia akoby úlohu hardvéru podobne, ako to má Apple so svojimi iPhonmi, Macbookmi a iPadmi. Porovnajme si teda PE so spoločnosťou Apple. Hodnota PE pri spoločnosti Apple je aktuálne na úrovni 34,4, čo tiež nie je práve najnižšia hodnota.

Dole priložená tabuľka ukazuje ako veľmi musia rásť zisky spoločnosti Tesla, aby sa v budúcnosti vyrovnala dnešnému oceneniu spoločnosti Apple.

Výhľad zisku a PE

Ako môžeme vidieť v priloženej tabuľke, tak pri 20 percentnom ročnom raste čistého zisku bude trvať až 17 rokov (zelený riadok), kým akcia Tesly bude rovnako „drahá“ ako je aktuálna akcia spoločnosti Apple. Tento odhad považujem za veľmi optimistický a nevidím veľmi reálne situáciu, v ktorej by zisky Tesly rástli tak dlho a tak rýchlo vzhľadom na odvetvie v ktorom pôsobí. To sa ani nechcem dotýkať faktu, že investor by mal čakať 17 rokov na to, aby sa z pohľadu ocenenia vyrovnal nijako lacnému Applu. Myslím, že tento výpočet veľmi dobre dokazuje to, ako sa cena akcií firmy Tesla odtrhla od reality a odletela niekam do vesmíru ako rakety spoločnosti SpaceX spolu s Roadsterom jej zakladateľa Elona Muska. Na konci dňa, je dlhodobý výnos z akcie veľmi blízky rastu samotnej firmy, ktorej akcie vlastníme. Pri aktuálnom ocenení Tesly sa môžeme baviť skôr o tom, či vôbec niekedy v budúcnosti bude dosahovať zisky, ktoré by vysvetlili jej aktuálnu cenu.

Porovnanie s Bitcoinom

Poďme sa spolu pozrieť na cenové grafy Tesly a Bitcoinu. Osobne nie som zástancom porovnávania cenových grafov, ktoré nám nič nehovoria, no dnes je to tak trochu iný prípad a história sa môže v tomto prípade zopakovať. Ako už všetci veľmi dobre vieme, cena Bitcoinu rýchlo vyletela a následne spadla na nízke úrovne v porovnaní s dosiahnutými maximami. Bojím sa, že niečo podobné čaká v budúcnosti aj samotnú Teslu.

Veľmi podobne ako Bitcoin, si podľa môjho názoru Tesla prešla neopodstatneným rastom, na ktorý neviem nájsť racionálne vysvetlenie. Obávam sa, že sa nebezpečne blížime k roku 2018, kedy vyvrcholil cenový rast Bitcoinu. Nechcem dlho rozpisovať čo nasledovalo, veď to všetci veľmi dobre vieme.

Cenový graf spoločnosti Tesla

Cenový graf Bitcoinu

Záver

Nepochopte ma zle, podľa mňa je Tesla úžasná firma, ktorá odštartovala revolúciu v tom ako rozmýšľame o preprave. No výborná firma nemusí automaticky znamenať výbornú investíciu. Aktuálna cena nie je ani zďaleka v súlade s realitou a odvetvie, v ktorom Tesla pôsobí v kombinácií s tvrdou a inovatívnou konkurenciou, jej pravdepodobne nikdy nedovolí prestať investovať miliardy dolárov do neustáleho inovovania. Jej trhová kapitalizácia je väčšia ako trhová kapitalizácia Volkswagenu a Toyoty dohromady. Z pohľadu investora je toto veľmi zlý mix, no z pohľadu spotrebiteľa sa teším na budúcnosť. Určite sa medzi vami nájde veľa fanúšikov značky Tesla. Ak som sa v niečom mýlil z pohľadu investovania a ste presvedčení, že kupovať akcie na aktuálnych cenách je dobrý nápad, tak si veľmi rád prečítam Vaše komentáre pod článkom :).

Elon Musk