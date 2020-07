Trhy si prešli od konca marca veľkým rastom, a tak je stále ťažšie nájsť medzi firmami kandidátov, ktorí by boli v aktuálnej situácií podhodnotení.

Berkshire Hathaway: Lekcia z oceňovania

Trhy si prešli od konca marca veľkým rastom, a tak je stále ťažšie nájsť medzi firmami kandidátov, ktorí by boli v aktuálnej situácií podhodnotení. Volatilita ostáva naďalej vysoká, za čo môže pretrvávajúca neistota spojená s ďalším vývojom vírusu Covid-19 a veľký objem prostriedkov, ktoré pritiekli na trhy vďaka podpore centrálnych bánk a vlád jednotlivých krajín rozvinutého sveta.

Jednou zo spoločností, ktoré zostali podľa môjho názoru podhodnotené je práve americká Bershire Hathaway (BRK.B), spoločnosť legendárneho Warrena Buffeta a jeho verného spoločníka Charlieho Mungera. Ak by som mal opísať Berkshire Hathaway jedným slovom, bolo by to komplexná. Táto spoločnosť je ohromne diverzifikovaná v nespočetnom množstve rôznych odvetví a firiem, ktoré počas svojej dlhej existencie skupovala, alebo v nich nadobúdala podiely.

Berkshire pôsobí v odvetví poisťovníctva a zaisťovníctva vďaka vlastníctvu spoločností GEICO a Gen Re. Ďalej pôsobí v odvetví energetiky prostredníctvom Berkshire Hathaway Energy. Medzi ďalšie sféry pôsobenia patria aj maloobchod, doprava, stavebné materiály, nábytok, média a mnohé ďalšie. Zďaleka sa nejedná len o malé spoločnosti. Napríklad BNSF Railway, patriaca do portfólia Berkshire, je druhou najväčšou železničnou prepravnou spoločnosťou v celej Severnej Amerike. Ďalším highlightom jej portfólia je spoločnosť Fruit of the Loom, ktorá predáva najväčší počet kusov spodnej bielizne pre mužov v USA. Toto všetko sú spoločnosti, ktoré sú celé vlastnené samotnou Berkshire, čiže nehovoríme o podieloch, ale o celkovom vlastníctve.

Portfólio spoločností vo vlastníctve Berkshire

Ďalej sa môžeme pozrieť na samotné investície, ktoré má Berkshire vo svojom portfóliu. Ak sa pozrieme do jej portfólia, nájdeme tu relatívne dobre diverzifikované portfólio akciových titulov. Jednoznačne najväčšou investíciou je spoločnosť Apple (AAPL), v ktorej má Berkshire podiel v hodnote 88 miliárd USD, druhý najväčší je podiel v Bank of America (BAC) (21 mld. USD), na treťom mieste je Coca-Cola (KO) (17 mld. USD), American Express (AXP) (14 mld. USD) na štvrtom a na piatej priečke je spoločnosť Kraft Heinz (KHC) (10 mld. USD). V poslednom období býva predstaviteľom Berkshire vyčítané, že sa vyhýbajú investíciám do technologických spoločností s výnimkou Apple. Ako reakciu na túto kritiku považujem fakt, že Berkshire investovala do spoločnosti Amazon viac ako 1 miliardu amerických dolárov. Nepochybujem, že tento podiel bude v budúcnosti rásť, ak sa Amazonu bude dariť naďalej tak, ako sa mu darí doteraz.

Poďme sa už ale venovať samotnej podstate a tou je ocenenie spoločnosti. Jej biznis je do veľkej miery zložitý a náročný na pochopenie. Činnosť väčšiny spoločností je jednoduchšia a jej podstata spočíva vo výrobe produktov alebo poskytovaní služieb v jednom odvetví, alebo v úzko súvisiacich odvetviach. Berkshire pôsobí vo viac ako desiatke odvetví, a súčasne má niekoľko stoviek miliárd amerických dolárov umiestnených v investíciách do ďalších spoločností.

Ak sa pozrieme do súvahy, ktorá je súčasťou posledného štvrťročného reportu, zistíme, že spoločnosť drží hotovosť a investície v celkovej hodnote 353 miliárd USD. Z toho viac ako 130 miliárd tvorí samotná hotovosť a vysoko likvidné investície do amerických vládnych dlhopisov. V prípade potreby dokáže teda spoločnosť obratom predať nakúpené dlhopisy a použiť 130 miliárd USD na investície, alebo na vyplatenie poistných plnení pre spoločnosť GEICO alebo Gen Re. Na svete neexistuje veľa spoločností (odhadujem tak 2 až 3), ktoré by sa objemom voľnej hotovosti približovali k Berkshire a toto považujem za obrovskú výhodu v ďalšom strategickom rozhodovaní sa spoločnosti.

Ďalšou dôležitou zložkou pri ocenení Berkshire bude čistý zisk za posledný rok, ktorý činil 23,9 miliárd USD. Spoločností bývajú oceňované v násobkoch čistého ročného zisku, čo je v podstate známy ukazovateľ Price to Earnings (P/E), po slovensky zisk na akciu.

Pri ocenení Berkshire teda spočítame hodnotu jej hotovosti, investícií a čistého zisku zvýšeného o určitý násobok.

Aktuálny násobok zisku na akciu amerického indexu S&P 500, ktorý združuje 500 najväčších amerických spoločností je zhruba 21, a teda cena akcie pri kúpe celého indexu S&P 500 je 21- násobkom jej zisku.

Pri mojom oceňovaní budem konzervatívny a zisk samotnej Berkshire budem násobiť 10 a 12 násobkom. Poďme teda zapojiť matematiku a počítajme.

Hodnota hotovosti a investícií je 353 mld. USD a dosiahnutý zisk bol 23,9 mld. USD. Pre získanie celkového obrazu je ďalej potrebné sčítať hodnotu hotovosti a investícií s multiplikovanými čistými ziskami.

Ak priradíme k čistému zisku multiplikátor 10 dostaneme hodnotu:

23,9 * 10 = 239 mld.USD (multiplikovaný čistý zisk)

353 + 239 = 592 mld.USD

V prípade multiplikátora 12 sa dostaneme na hodnotu:

23,9 * 12 = 286,8 mld.USD (multiplikovaný čistý zisk)

353 + 286,8 = 639,8 mld.USD

Tieto čísla nám samozrejme veľa nepovedia. Predpokladám, že nikto z nás neplánuje kupovať celú Berkshire, ale len určitý počet kusov jej akcií. Z toho vyplýva, že naším ďalším krokom bude určenie počtu akcií, ktoré sú v obehu, aby sme dokázali určiť vnútornú hodnotu spoločnosti na akciu. Spoločnosti zvyknú skupovať svoje akcie, čím si navyšujú zisk na akciu ako som písal v mojom článku o spoločnosti Boeing.

Berkshire má emitované 2 druhy akcií, akcie typu A a akcie typu B. Akcie typu A sú 1500 násobne cennejšie ako akcie typu B. Poďme sa ďalej pozrieť na ich počet a upravme si to tak, akoby existovali len akcie typu B. Akcií typu A je zaokrúhlene 693 000 a akcií typu B je zaokrúhlene 1,4 miliardy. Obe tieto čísla som zaokrúhlil smerom hore, aby som zostal konzervatívny a zjednodušil matematiku.

Poďme teda vynásobiť 693 000 akcií typu A násobkom 1500, aby sme dostali len akcie typu B:

693 000 * 1500 = 1,04 mld. po zaokrúhlení

Pre určenie celkového počtu akcií typu B spočítajme akcie typu A po prepočte s akciami typu B a dostaneme:

1,4 + 1,04 = 2,44 mld. akcií typu B

Hurá blížime sa ku koncu a pre konečný odhad férovej ceny za akciu vydelíme jej vnútornú hodnotu počtom emitovaných akcií.

Pri multiplikátore čistého zisku 10 dostaneme hodnotu:

592 mld. / 2,44 mld.= 243 USD / akciu

Pri optimistickejšom multiplikátore násobku čistého zisku 12 dostaneme hodnotu:

639,8 mld. / 2,44 mld. = 262 USD / akciu

Nakoniec si poďme porovnať túto hodnotu s aktuálnou cenou akcií na trhu. Aktuálna cena Berkshire Hathaway v čase písania 14.7.2020 je 189,71 USD na akciu zaokrúhlime to na 190, aby sme sa vyhli zbytočným desatinným miestam.

Pri menej optimistickom scenári a vnútornej hodnote 243 dolárov na akciu, je aktuálne Berkshire podhodnotená o 27%.

[(243 USD / 190 USD) -1] * 100 = 27 %

V prípade použitia vyššieho multuplikátora je podhodnotená o takmer 37 %

[(262 USD) / (190 USD) -1] * 100 = 37 %

Warren Buffet

Na záver by som chcel podotknúť, že každému jednému investičnému rozhodnutiu by mal predchádzať krok, v ktorom je treba určiť vnútornú hodnotu akcie. Bez toho investor kupuje viac menej mačku vo vreci, pretože nevie, či sa rozhodol kúpiť firmu, ktorá je nadhodnotená alebo podhodnotená. Pokiaľ sa vám to zdá zložité, bude lepšie sa venovať investovaniu do fondov, ktoré zachytávajú časť trhu alebo celý trh (napr. ETF fondy).

Berte toto ako jeden z príkladov ako sa dostať k číslu, nestojí to veľa času, no veľmi vám to pomôže pri dlhodobom investovaní.