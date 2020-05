Aston Martin, záchrana legendy ?

Situácia okolo značky Aston Martin vytvára veľa otáznikov a ja sa v nasledujúcom článku budem snažiť poskytnúť na niektoré z nich odpoveď.

Automobilka Aston Martin nepotrebuje siahodlhé predstavovanie, keďže ju každý z nás pozná minimálne podľa legendárnych „vystúpení“ v slávnych filmoch s agentom Jamesom Bondom. V týchto filmoch často hrávali spolu s agentom hlavnú rolu, no uveďme si na začiatok pár suchých faktov, aby sme vedeli s akým kusom histórie máme pri mene Aston Martin dočinenia (celý názov firmy je Aston Martin Lagonda Limited, ale pre zjednodušenie ju budem nazývať len Aston Martin).

Firma bola založená v roku 1914 v anglickom Gaydone a až na krátke prerušenie jej existencie, medzi rokmi 1972 až 1975, je tu s nami už viac ako celé storočie. Za všetko môže hovoriť fakt, že automobilka za svoju existenciu stihla 7-krát skrachovať, no dúfajme, že tentokrát to bude inak a nepridá si do tejto neslávnej štatistiky ôsmy zárez. Poďme si ale pripomenúť asi najväčšiu legendu, vďaka ktorej má táto automobilka miesto v srdciach každého jedného fanúšika rýchlych a exkluzívnych áut.

Písal sa rok 1964 (v tomto roku sa narodil aj môj otec) kedy si zahral model DB5 úlohu vo filme Goldfinger. Toto auto je považované za jeden z najcennejších veteránov a vo filme okrem všetkých sci-fi vychytávok dokázalo aj strieľať rakety po zloduchoch.

Aston Martin DB5

Čo všetko sa pokazilo ?

Už pri pohľade na cenový graf akcií je jasné, že niečo nie je dlhodobo v poriadku. Ceny akcií klesli za posledných 18 mesiacov zo 600 libier pod 40 libier. Napriek tomu, že mnohí ďalší výrobcovia luxusných automobilov dosahujú v posledných rokoch dobré výsledky, zostáva Aston Martin pozadu. Okrem roku 2017, kedy dosiahol zisk 74 miliónov libier, reportuje Aston Martin každý straty, ktoré pravidelne prekračujú hranicu 100 miliónov britských libier. Firma v posledných rokoch trpela na spomalenie vývoja nových modelov a taktiež jej chýbajú kľúčové modely, ktoré dnes zvyšujú predaje. Spomeňme si len na fakt, že aj Porsche sa zachránilo práve vďaka uvedeniu svojho prvého modelu SUV Cayenne a nie vďaka legendárnej 911-ke. Astonu Martin chýba model SUV, aj keď očakáva sa povráva sa, žeby mal byť uvedený na trh v najbližšom období.

Ceny akcií spoločnosti Aston Martin (Michal Jelenák)

Medzi ďalšie dôvody neúspechu v posledných rokoch patrí aj absencia elektrických alebo aspoň hybridných modelov, ktoré sa dnes tešia zvýšenej popularite. Tu si zase musím pomôcť odkazom na Porsche a na jeho model Taycan. Celkovo pri aktuálnom pohľade do ponuky Aston Martinu, mi chýba väčšia diverzifikácia z pohľadu dostupných druhov pohonov a karosérií. Aston Martin produkoval dlhé roky len rýchle kupé a nie veľmi úspešný štvordverový model Rapide. Aby toho nebolo málo, v poslednom období je to najmä vírus Covid-19, ktorý spôsobil uzavretie výrobných liniek a s tým spojené prehĺbenie krízy.

Venovať sa finančnej analýze budem len krátko, keďže v tomto prípade sa jedná o firmu, ktorá neprodukuje stabilné zisky, a tak sa nemôžme pozerať na indikátory ako napríklad P/E (Price to Earnings). Hrubé zisky sa pohybujú okolo jednej miliardy britských libier. Po odpočítaní všetkých výdavkov je ale čistý zisk v oboch rokoch záporný. V roku 2018, vykázala firma stratu 62 miliónov a v roku 2019 stratu až 113 miliónov britských libier. Ďalším problémom je dlh, ktorý vzrástol od roku 2016 zo 478 miliónov na súčasných 839 miliónov britských libier.

Svetlo na konci tunela ?

Nie všetko je také zlé ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Automobilka má pred sebou pár zaujímavých faktorov, ktoré by jej mali pomôcť pretransformovať sa na modernejšieho a úspešnejšieho producenta áut.

Nový model DBX, ktorý bude predstavovať prvé SUV tejto značky by mohol zabezpečiť rast predajov a s ním spojený rast ziskov, keďže táto kategória je medzi zákazníkmi veľmi obľúbená. Na druhej strane, tento model bude bojovať vo veľmi tvrdej konkurencii, mnohé prémiové značky majú v tejto kategórií aj dva modely, ktoré často ponúkajú aj elektrické a hybridné varianty. Medzi hlavných konkurentov môžeme zaradiť SUV značky Bentley, Range Rover alebo napríklad aj Lamborghini. Presadiť sa voči takýmto konkurentom nie je zrovna najľahšia úloha.

Aston Martin DBX

Fanúšikom tejto značky dodal nádej na záchranu v poslednej dobe najmä vstup Lawrenca Strolla a následná investícia Tota Wolffa. Lawrence Stroll je majiteľom tímu F1 Racing Point a taktiež je okrem iného aj majiteľom najväčšej zbierky historických modelov značky Ferrari na svete. To, že investícia Lawrenca Strolla je dobrou správou pre tím Aston Martin potvrdzuje aj reakcia ich akcií, ktoré reagovali na túto správu 17%-ným rastom. Od roku 2021 bude jeho tím Racing Point vystupovať už pod menom Aston Martin a bude úzko spolupracovať s majstrovským tímom Mercedes, ktorého riaditeľom je práve už spomínaný Toto Wolff. Investícia Tota Wolffa sa nemusí zdať zásadne veľká, jedná sa „len“ o 37 miliónov britských libier. Toto sa nateraz vyjadril, že sa jedná len o jeho osobnú investíciu a neplánuje vstupovať do štruktúr Aston Martinu, no určite by bol jeho príchod veľkým prínosom. Myslím si, že ak by Aston Martin nemal pred sebou dobré vyhliadky alebo by mu hrozilo skrachovanie, nevideli by sme Tota Wolffa investovať takúto sumu peňazí z vlastného vrecka.

Monopost F1 tímu Racing Point

Dobrá investícia ?

Cena akcií spoločnosti Aston Martin sa prepadla na extrémne nízke hodnoty, no samozrejme je na to vážny dôvod. Či už je to prestarnutá ponuka modelov, neschopnosť generovať zisk, a v neposlednom rade aj kríza spojená s vírusom Covid-19, ktorá uzavrela výrobné linky. Na druhej strane tu máme očakávané uvedenie na trh modelu SUV DBX, vstup Lawrenca Strolla a Tota Wolffa a s tým spojené účinkovanie vo Formule 1, ktoré prinesie značke popularitu do budúcna.

Investíciu do tejto firmy by som odporúčal len riziko vyhľadávajúcim investorom, ktorí musia byť pripravení aj na to najhoršie, na skrachovanie spoločnosti (už ôsme). Pokiaľ sa ale tento negatívny scenár nepotvrdí a Astonu Martin sa podarí postaviť sa opäť na nohy, môžu byť investori odmenení zhodnotením rádovo v stovkách percent.

Iba čas ukáže, či sa podarí zachrániť túto legendárnu značku. Ja osobne ostávam divákom, bez investovania do tejto firmy, no budem jej držať palce v ďalšom vývoji.

Z ľava Lawrence Stroll, Toto Wolff