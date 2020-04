Písal sa október 2018 keď sa začala dokonalá búrka, ktorá nakoniec stiahla na zem z nebies lietadlá Boeing 737 MAX. Samotnému uzemneniu týchto lietadiel predchádzali 2 tragické nehody.

Boeing: z krásnej labute škaredé káčatko

Písal sa október 2018 keď sa začala dokonalá búrka, ktorá nakoniec stiahla na zem z nebies lietadlá Boeing 737 MAX. Samotnému uzemneniu týchto lietadiel predchádzali 2 tragické nehody, pri ktorých zahynulo 346 ľudí a pri oboch piloti nemali najmenšiu šancu lietadlo dostať pod kontrolu a bezpečne sa s ním vrátiť späť na zem. V kombinácií s následným prepuknutím vírusu Covid-19 sa dostala táto spoločnosť pod enormný tlak, je neustále závislá na externých zdrojoch financovania a musela pozastaviť vyplácanie dividend na neurčito. Ako je možné, že sa takáto silná spoločnosť vyrábajúca ikonické lietadlá ako Jumbo Jet (model 747), Dreamliner (model 787), helikoptéru Apache a mnohé ďalšie dostala do obrovských problémov? Všetko sa začína príchodom posledného modelu ich najpredávanejšieho lietadla Boeing 737 v poslednej variácií nazvanej MAX.

Variácie modelu 737 MAX

Technické inovácie modelu MAX

Potreba úpravy predošlého modelu 737 vyplývala hlavne z dopytu po lietadle, ktoré je schopné lietať pri nižšej spotrebe paliva, čo sa podarilo konkurenčnému Airbusu s modelom A320neo. Tento nový model vytvoril tlak na spoločnosť, ktorá musela rýchlo reagovať na dopyt aeroliniek po podobnom modeli od značky Boeing. Prvé modely 737 MAX boli dodané v máji roku 2017 a ďalšie dodávky pokračovali hneď po nich. Samotné technické inovácie nesmeli byť zásadné, aby sa Boeing vyhol zdĺhavému procesu schvaľovania od úradov a aby sa piloti vyhli zdĺhavému a drahému preškoľovaniu. Modely Boeing 737 si preto zachovávajú určité špecifiká už od 60. rokov minulého storočia ako napríklad nízky podvozok, takmer nezmenená špička nosa lietadla a mnohé ďalšie.

Prvou technickou inováciu je rozdelená špička krídla s wingletom smerujúcim naraz hore aj dole. Predošlá generácia NG, taktiež ako aj 737-800 majú winglet zahnutý len hore. Toto riešenie zvyšuje vztlak generovaný krídlom. Ďalšou a najdôležitejšou technickou inováciou sú väčšie motory, ktoré poskytujú väčší výkon pri nižšej spotrebe paliva. V kombinácií so spomínaným nízkym podvozkom museli byť nové, väčšie motory namontované vyššie a posunuté dopredu na krídle, aby bola dodržaná ich vzdialenosť od zeme. A presne tu prichádzame ku kameňu úrazu. Firma Boeing, aby zachovala charakteristiky správania sa predošlého modelu, vyvinula systém MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Poslaním tohto systému je udržiavanie lietadla v priamom smere, keďže nové silnejšie motory majú neustále tendenciu zdvíhať nos lietadla nahor. Lietadlo sa môže zastaviť vo vzduchu a stratiť vztlak (anglicky stall), čo môže spôsobiť jeho zrútenie. Boeing ale nedostatočne informoval úrady a aerolinky o tomto novom systéme, aby sa vyhol zdĺhavému preškoľovaniu pilotov, keďže bol pod tlakom Airbusu so svojou A320neo. Akonáhle sa ale poškodia senzory na nose lietadla, ktoré dodávajú dáta systému MCAS, lietadlo začne tlačiť nos smerom dole a zrúti sa. Chybné určenie náklonu lietadla počas letu sa ukázalo ako príčina oboch tragických nehôd.

Winglet nového modelu.

Hospodárenie spoločnosti

Boeing tvorí s Airbusom v podstate duopol na trhu s veľkými komerčnými lietadlami, taktiež vyrába mnohé armádne bombardéry, stíhačky a vrtuľníky. Medzi ďalšie aktivity patrí aj spolupráca na vesmírnych systémoch pre vládu USA a projekt ISS (rakety, satelity, GPS moduly, odpaľovacie zariadenia).

Vďaka takto širokému portfóliu boli príjmy spoločnosti v roku 2018 v hodnote 101 miliárd USD a v roku 2019 vo výške 76 miliárd USD. Zisk spoločnosti dosiahol v roku 2018 hodnotu 10 miliárd USD a v roku 2019 vykázal Boeing malú stratu práve kvôli problémom s modelom 737 MAX. Boeing má vo svojej súvahe celkové nedodané objednávky v hodnote 76 miliárd USD. Za zmienku taktiež stojí, že aerolinky majú u spoločnosti Boeing objednaných viac ako 5000 nových lietadiel. Toto číslo môže poklesnúť v prípade, ak aerolinky budú rušiť svoje objednávky (očakávané najmä pri 737 MAX, no nie vo veľkej miere). Najlepším ukazovateľom je ale podľa môjho názoru Free Cash Flow, ktoré predstavuje voľné finančné prostriedky po odpočítaní kapitálových výdavkov spoločnosti. Z týchto prostriedkov spoločnosť vypláca dividendy a ďalej rozvíja svoje aktivity. Spoločnosť produkovala stále rastúce Free Cash Flow. V roku 2018 to bolo viac ako 13 miliárd USD, čo je možné považovať za veľmi dobrý výsledok. V roku 2019 bolo Free Cash Flow kvôli problémom so 737 MAX záporné.

Snahou spoločnosti v posledných 6 rokoch činnosti bolo spätné skupovanie akcií na úkor zadržiavania hotovosti vo svojej súvahe. Takéto konanie znižuje počet akcií obchodovaných na trhu a pôsobí pozitívne na rast zisku na akciu (investormi veľmi sledovaný ukazovateľ). Takýmto správaním dokáže firma aj pri stagnujúcom zisku pôsobiť na rast tohto ukazovateľa. Boeing týmto spôsobom „minul“ 43 miliárd USD, čo sa veľmi silne podpísalo pod rast cien akcií (Boeing skúpil 25% vlastných akcií z obehu). Vo všeobecnosti sa odporúča firmám spätný odkup akcií iba v prípade, ak je cena akcií pod férovou hodnotou, čo je v prípade Boeingu prinajlepšom otázne. Na druhej strane, Boeing má aktuálne vo svojej súvahe viac pasív ako aktív a tým pádom má negatívnu equitu, čo nie je dobrým signálom pre investorov. Taktiež stojí za zmienku fakt, že všetka likvidita, ktorú ma Boeing k dispozícií je požičaná z cudzích zdrojov.

Dopady na Boeing

Samozrejme, spoločnosť musí na aktuálne vzniknutú situáciu reagovať. Výroba problematickej 737 MAX bola najprv spomalená a neskôr pozastavená. Boeing taktiež už vyrobil a nedodal modely v rádoch desiatok kusov, za ktoré zinkasuje veľkú časť financií až v momente ich dodania aerolinkám. Firma musela taktiež zaplatiť odškodnenie rodinám obetí, ktoré zahynuli pri katastrofách a kompenzovať ušlý zisk aerolinkám za spôsobené ťažkosti v spojení so 737 MAX. Každý jeden deň, ktorý lietadlá strávia na zemi, stojí firmu milióny dolárov a preto je kritické, dostať lietadlá čo najrýchlejšie do vzduchu. Vo vedení bol vymenený CEO Dennis Muilenburg a novým CEO sa stal Dave Calhoun.

Boeing by mohla zachrániť samotná americká vláda takzvaným bailoutom, no takáto výpomoc býva spojená so vstupom vlády do spoločnosti v podobe akciového podielu podobne ako pri bankách počas finančnej krízy. Bailout býva často spojený aj so zákazom vyplácania dividend a zákazom spätných odkupov akcií. Všetko toto by znamenalo pre investorov asi najhorší možný scenár.

Najlepším riešením pre Boeing by bolo pravdepodobne preklenutie tohto zlého obdobia pomocou dlhového financovania tak ako doteraz. Vzhľadom na fakt, že nevieme ako dlho potrvá samotné uzemnenie lietadiel 737 MAX sa môže toto riešenie ďalej predražovať. Hovorilo sa aj o vstupe samotného Warrena Buffeta do spoločnosti pomocou jeho Berkshire Hathaway, no firma v takomto stave pravdepodobne nebude preňho zaujímavá. Pre zaujímavosť, Berkshire Hathaway má k dispozícií viac ako 120 miliárd dolárov a čisto teoreticky by to stačilo na kúpenie celej firmy, ktorej trhová kapitalizácia je aktuálne 85 miliárd USD.

Uzemnené 737 MAX čakajúce na dodanie.

Boeing je stále úžasná spoločnosť, no jej akcie sú rizikové

Napriek všetkým tragédiám a prešľapom, ktoré sa udiali, som stále presvedčený, že spoločnosť Boeing vyrába úžasné stroje. Vo veľkej miere operuje v duopole s Airbusom a za jej chrbtom stojí americká vláda. Firme by veľmi prospelo najmä zodpovednejšie hospodárenie a menej účtovného inžinierstva. Cena akcie sa prepadla z maxím vyše 430 USD na minimá pod 100 USD a aktuálne je v okolí 150 dolárov za kus. Z dlhodobého hľadiska môže byť táto cena zaujímavá v prípade, ak sa firme podarí v najbližšej dobe dostať do vzduchu 737 MAX a začne pracovať na čo najrýchlejšom dodaní a obnove výroby.

Cena akcií spoločnosti

Za najväčšie riziko považujem neistotu okolo modelu 737 MAX. Dlhotrvajúce uzemnenie lietadiel môže byť veľmi drahé a spoločnosť si môže niesť so sebou ešte dlho náklady vysokého zadlženia. Na druhej strane, početné rušenie už uzavretých objednávok nie je veľmi pravdepodobné, pretože u konkurenčného Airbusu by aerolinky museli čakať zhruba 8 rokov na dodanie prvého stroja a súbežné používanie konkurenčných modelov Airbusu a Boeingu je pre aerolinky neekonomické. Ďalšie riziko predstavuje dlhodobé poškodenie mena, ktoré sa do určitej miery prejaví, no je veľmi obtiažne ho v tomto momente vyčísliť.

Boeing naďalej pokračuje vo výrobe modelov 747 v nákladnej aj osobnej verzií, 777 a 787. Ďalej môžeme čakať príchod modelu 777X, ktorý predstavuje inovatívne skladacie špičky krídel. V kombinácií s ostatnými činnosťami spoločnosti je portfólio Boeingu naozaj široké a jeho samotná činnosť má strategický význam aj pre USA. Ako sa tento príbeh nakoniec skončí ukáže až samotný čas, no som si istý, že Boeing tu bude s nami na ďalšie desiatky rokov.

Na záver otázka na zamyslenie, viete si predstaviť, že by lietal americký prezident na Airbuse ? Ja určite nie.